Константинопольский Синод признал каноничным "Киевский патриархат", лидер которого был предан РПЦ анафеме - греческие СМИ
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Афины. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Священный Синод Константинопольского патриархата на заседании в четверг принял решение о предоставлении самопровозглашенным "Киевскому патриархату" и "Украинской автокефальной православной церкви" статуса каноничных церквей, сообщает греческий сайт Ортодоксия.инфо со ссылкой на свои источники.
Как сообщалось, ранее руководители обеих организаций - Филарет Денисенко и Макарий Малетич- обратились к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой о признании.
Информацию о признании обоих Синодом в Стамбуле подтверждает и источник греческого агентства церковных новостей "Ромфеа".
С тех пор, как Русская православная церковь в 1997 году наложила анафему на Ф.Денисенко, ни одна из поместных Православных церквей не имела евхаристического и молитвенного общения с ним и возглавляемым им "Киевским патриархатом".
Официальных сообщений Константинополя об итогах Синода пока не поступало.
Украинские власти и представители раскола добиваются создания автокефальной церкви, независимой от Московского патриархата. Патриарх Варфоломей согласился им в этом помочь, направив в сентябре на Украину двух экзархов.
1вт де
Интерфакс