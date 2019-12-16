Этот контент был опубликован 16 декабря 2019 г. 20:12

Париж. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Конституционный совет Алжира в понедельник подтвердил, что экс-премьер Абдельмаджид Теббун победил на выборах президента страны, сообщает агентство Associated Press.

Глава совета объявил, что Теббун одержал победу, получив 58% голосов. Остальные кандидаты не стали оспаривать результат.

Дата инаугурации пока не объявлена, но ожидается, что она состоится до конца года.

Выборы в Алжире состоялись 12 декабря. Теббун участвовал в выборах как независимый кандидат. Они прошли на фоне протестов, участники которых считают, что выборы не могут быть честными, справедливыми и транспарантными, пока в них участвуют только представители правящей элиты.

2 апреля 2019 года после массовых акций протеста занимавший с 1999 года пост президента Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил о своем уходе.

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