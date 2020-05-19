Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 11:06

Берлин. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Конституционный суд ФРГ решил, что новый закон о слежке нарушает конституционные права граждан, сообщают во вторник немецкие СМИ со ссылкой на решение суда в Карлсруэ.

Речи идет о так называемом "законе Федеральной разведывательной службы Германии (BND)", вступившем в силу в 2017 году, который позволяет массово следить за почтой и телефонными переговорами граждан ФРГ, находящихся за границей. Закон разрешает в разведывательных целях проверять большие потоки данных без наличия конкретной причины.

В частности, против этого закона выступали немецкие журналисты, работающие за рубежом.

Теперь, согласно решению конституционного суда, закон должен быть переработан, самое позднее, до конца 2021 года.

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