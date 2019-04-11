Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 9:01

Гонконг. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Конституционный суд Южной Кореи пришел к выводу, что нынешнее регулирование абортов в стране противоречит основному закону страны, передает в четверг агентство "Ренхап".

"Суд признал, что полный запрет на аборты не соответствует конституции, и призвал к принятию изменений в действующем законодательстве, чтобы частично разрешить прерывание беременности на ранних сроках", - отмечает агентство.

При этом "Ренхап" сообщает, что такая позиция Конституционного суда указывает на значительные изменения в южнокорейском обществе, которое ранее консервативно относилось к проблеме абортов.

Власти Южной Кореи криминализировали аборт в 1953 году: в соответствии с законом, прерывание беременности было запрещено во всех случаях.

В 1973 в закон были внесены поправки, согласно которым прерывание беременности разрешалось в случае инфекций, генных болезней, изнасилования, инцеста, а также в некоторых других случаях, если беременность угрожала здоровью женщины.

Ответственность за нарушение закона об абортах сейчас несут как сами женщины, так и медицинский персонал, который проводит прерывание беременности. За нарушение закона об абортах установлен штраф или тюремный срок, в зависимости от тяжести преступления.

1тэ аю

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