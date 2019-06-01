Этот контент был опубликован 1 июня 2019 г. 3:14

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Консульский отдел посольства России в США выясняет, были ли среди пострадавших в стрельбе в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния), граждане России.

"В госдеп направлен соответствующий запрос", - говорится в сообщении дипломатического представительства, размещенном в фейсбуке в пятницу.

Ранее местное телевидение сообщило, что стрельбу открыл мужчина, убил 11 человек, а затем был застрелен полицией.

Еще шесть человек, включая полицейского, получили ранения различной степени тяжести.

Данные о стрелке и о его мотивах пока не приводятся.

бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!