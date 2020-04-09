Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 16:51

Берлин. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Консультации по поводу возможных ослаблений общественных ограничений в Германии, введенных из-за пандемии коронавируса, пройдут на следующей неделе, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"В среду я буду консультироваться с главами правительств федеральных земель", - сказала Меркель журналистам в четверг по итогам правительственного заседания по теме коронавируса.

По ее словам, в понедельник или вторник ожидается публикация важного исследования Национальной академии наук "Леопольдина".

"Это исследование будет очень важным для меня", - сказала Меркель. "Леопольдина" выясняет, как можно поэтапно смягчить ограничительные меры в общественном пространстве в ФРГ.

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