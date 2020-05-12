Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 14:52

Вашингтон. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Один из ведущих врачей в команде Белого Дома по борьбе с коронавирусом врач-инфекионист Энтони Фаучи намерен на слушаниях в Сенате во вторник планирует заявить, что США могут столкнуться с серьезными негативными последствиями, если штаты будут снимать ограничения и возобновлять экономическую деятельность слишком быстро.

"Это можно закончиться не только ненужными страданиями и летальными исходами, но может вообще отбросить нас назад в нашем поиске пути к возвращению к нормальной жизни", - сказал Фаучи газете The New York Times в преддверии выступления в конгрессе.

Слушания пройдут во вторник посредством видеоконференции. Представитель команды Белого дома ответит на вопросы сенаторов, которые сосредоточатся на том, чтобы выяснить, насколько эффективно действовала администрация президента США Дональда Трампа в борьбе с пандемией.

"Слушания станут первой с марта возможностью для демократов задать вопросу ведущим экспертам в области медицины, в том числе Фаучи и главе федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберту Редфилду, о действиях администрации Трампа (в связи с коронавирусом - ИФ)", - отмечает CNN.

Десятки американских штатов начали смягчать введенные ранее ограничения. В частности, в штате Флорида ранее открылись рестораны и розничные магазины, в Калифорнии и Техасе разрешили возобновить работу предприятиям.

Администрация США разработала инструкцию, в каких случаях можно отказываться от того или иного ограничения. При этом Трамп отмечает, что решения на основе этих рекомендаций принимают губернаторы. Сам президент предупреждал, что будет готов вмешаться лишь в случаях, когда посчитает, что тот или иной губернатор допускает очень большую ошибку.

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