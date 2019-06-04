Этот контент был опубликован 4 июня 2019 г. 18:04

Киев. 4 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Трехстороння контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе в среду в Минске обсудит вопрос прекращения огня и обмен пленными, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

"Завтра в Минске обсудим, во-первых, прекращение огня, (во-вторых - ИФ) обмен пленными", - сказал Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник в Брюсселе.

Глава государства отметил, Украина будет активно работать над гуманитарным направлением, а также экономическими вопросами.

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