Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 21:29

Мадрид. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Международная контактная группа, состоящая из стран ЕС и Латинской Америки, объявила о готовности направить миссию в Венесуэлу для поиска путей выхода из кризиса, передает агентство ЭФЭ.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и глава МИД Коста-Рики Мануэль Вентура Роблес сообщили об этом на встрече контактной группы в Сан-Хосе.

Цель миссии - предложить сторонам разные варианты урегулирования разногласий между Каракасом и оппозицией. При этом Ф.Могерини подчеркнула, что группа приступит к такой работе лишь если увидит, что противоборствующие стороны в Венесуэле заинтересованы в такой помощи.

При этом Ф.Могерини подчеркнула, что не будет сообщать журналистам, какие ваианты решения проблемы есть к Международной контактной группы. "Мы не будем сообщать о деталях", - сказала она журналистам.

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