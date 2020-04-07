Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 14:14

Брюссель. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Взаимодействие переговорных команд Евросоюза и Великобритании, работающих над отношениями сторон после Brexit, полностью не прекращались из-за кризиса COVID-19, сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Даниэль Ферри.

"На прошлой неделе состоялась серия контактов на техническом уровне между двумя командами, чтобы внести ясность и уточнения в соответствующие юридические тексты сторон", - сказал пресс-секретарь во вторник на видеобрифинге в Брюсселе.

Ему задали вопрос, не затормозит ли еще больше эти переговоры болезнь и госпитализация британского премьер-министра Бориса Джонсона, и попросили объяснить, что происходит с переговорами в условиях пандемии, и каковы их будущие этапы.

Ферри добавил, что также состоялся телефонный разговор представителей переговорных команд, в ходе которого была дана оценка состояния совместной работы.

"Разумеется, в течение этой недели будут поддерживаться контакты с Соединенным Королевством, и я также могу подтвердить, что на следующей неделе Мишель Барнье будет разговаривать с Дэвидом Фростом (главой переговорщиков британской стороны - ИФ), чтобы попытаться договориться о графике следующих этапов с целью продвигать наши переговоры", - заявил представитель ЕК.

Главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье сообщил 19 марта, что заразился коронавирусом COVID-19. С тех пор он проходил лечение и был на карантине.

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