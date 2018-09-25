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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 19:53 25.09.2018 - 19:53

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Изменений по времени проведения новой встречи по Сирии в астанинском формате пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Мы его отметили в Сочи, пока других изменений у нас нет. Мы всегда четко и гибко реагируем на ситуацию на месте. В любом случае контакты и взаимодействие в астанинском формате продолжаются на постоянной основе на разных уровнях", - сказал С.Вершинин журналистам.

Проведение нового раунда консультаций в Астане ориентировочно запланировано на ноябрь.

1ви ки

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