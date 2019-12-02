Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 10:46

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Пекин. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в понедельник назвал интенсивные доверительные контакты между высшим политическим руководством РФ и КНР надежной опорой российско-китайского стратегического партнерства.

"Интенсивные доверительные контакты на высшем уровне остаются важнейшей и надежной опорой всей конструкции российско-китайского стратегического партнерства, дают возможность эффективно контролировать ход реализации планов и достигать новых договоренностей по углублению двустороннего сотрудничества, своевременно согласовывать позиции по актуальным международным вопросам", - сказал Патрушев на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

В начале беседы лидер КНР отметил вклад Патрушева в развитие сотрудничества между Россией и Китаем в области безопасности. "Мы это ценим", - сказал Си Цзиньпин.

Китайский лидер попросил Патрушева передать личный привет президенту России Владимиру Путину.

В ответном слове Патрушев передал привет Си Цзиньпину от российского лидера. По словам секретаря СБ РФ, Путин высоко ценит дружбу с Си Цзиньпином и "держит на личном контроле достигнутые договоренности".

ав

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