Этот контент был опубликован 29 августа 2019 г. 10:52

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Брюссель. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Президент Италии Серджо Маттарелла вручил премьер-министру страны Джузеппе Конте мандат на формирование правительства, сообщают в четверг западные СМИ.

Соответствующее поручение было дано Конте в ходе встречи с президентом в Квиринальском дворце.

"Президент Италии принял сегодня в 9:30 в Квиринальском дворце Джузеппе Конте, которому он поручил задачу сформировать правительство", - заявил пресс-секретарь Маттареллы Уго Дзампетти.

Итальянская газета "Коррьере делла сера" отмечает, что, несмотря на возможное успешное формирование нового правительства во главе с Конте, в стране по-прежнему существует возможность продолжения политического кризиса и досрочных выборов.

Накануне лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо сообщил, что его партия и Демократическая партия Италии договорились, что попробуют сформировать правительство во главе с Конте.

В августе лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, состоящий в настоящее время в правительственной коалиции с "Движением 5 звезд", заявил, что не видит большинства в итальянском парламенте у какой бы то ни было политической силы, и стране необходимы досрочные выборы. Также он заявил, что намерен предложить сенату инициативу о недоверии премьер-министру Джузеппе Конте. Конте, не дожидаясь голосования в сенате, подал в отставку.

1тэ ар

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