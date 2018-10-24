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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 13:06 24.10.2018 - 13:06

*** Путин попросил премьера Италии передать слова благодарности мэру Рима за помощь футбольным болельщикам из России, пострадавшим в римском метро

Москва. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Италии Джузеппе Конте пригласил президента РФ Владимира Путина в ближайшее время посетить эту страну с визитом.

"Я очень хотел бы, чтобы Вы в самом ближайшем времени посетили Италию. Вы слишком долго у нас не были", - сказал Дж.Конте на встрече с В.Путиным в Кремле.

Премьер с улыбкой добавил: "Я очень не хотел бы, чтобы у итальянского народа сложилось впечатление, что Вы не уделяете ему должного внимания".

В.Путин попросил передать слова благодарности мэру Рима, который оказывает помощь российским болельщикам, пострадавшим во время инцидента в метро.

"А я хотел бы со своей стороны передать через Вас слова благодарности мэру Рима и медицинскому персоналу, которые оказывают помощь российским футбольным болельщикам, которые пострадали во время инцидента в римском метро", - сказал В.Путин.

Ранее итальянское посольство в Москве сообщило, что до 30 болельщиков российского футбольного клуба ЦСКА пострадали в результате аварии эскалатора в римском метро.

Неполадки эскалатора произошли в минувший вторник на станции метро "Репубблика" в часы наибольшей загруженности метро - около 19:00 по местному времени (20:00 мск). По словам очевидцев, речь шла об обрушении эскалатора.

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