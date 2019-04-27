Этот контент был опубликован 27 апреля 2019 г. 11:01

Рим. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер Италии Джузеппе Конте в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным призвал вместе искать решение ливийской проблемы, сообщает в субботу итальянское телевидение со ссылкой на источник.

По словам собеседника итальянских СМИ, Дж.Конте "изложил Путину свое видение сложившейся в Ливии ситуации и попросил учесть обеспокоенность (Рима - ИФ), чтобы вместе работать над выработкой решения".

Лидеры РФ и Италии находятся в Китае на форуме "Один пояс - один путь".

В Ливии продолжаются бои в районе Триполи между наступающей Ливийской народной армией под командованием Халифы Хафтара и бойцами признанного ООН правительства.

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