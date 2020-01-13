Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 16:16

Рим. 13 января. ИНТЕРФАКС - В ходе конференции по Ливии в Берлине важную роль предстоит сыграть ЕС, Турции и России, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"ЕС будет играть значительную роль в Берлине, но она также будет и у Турции с Россией", - заявил Конте в ходе визита в Турцию, подчеркнув, что в конференции будут участвовать и представители Ливии.

По словам Конте, который в понедельник встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Италия Ливии следует идти по пути, намеченному над руководством ООН.

"Невозможно говорить о Ливии, если не будет инклюзивного подхода", - отметил Конте, слова которого приводят итальянские СМИ.

Итальянский премьер призвал остановить эскалацию напряженности в Ливии и гарантировать режим прекращения огня.

"Мы с Эрдоганом разделяем мнение о том, что срочно необходимо положить конец эскалации на территории Ливии, чтобы гарантировать продолжительный режим прекращения огня", - сказал Конте.

В то же время, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что сейчас в Ливии происходит "опосредованная война", и необходимо "прекратить любое иностранное вмешательство".

"Нужно прекратить продавать оружие. Приоритет нужно отдавать дипломатическому пути", - написал Ди Майо в Facebook.

Он подчеркнул, что конкретного решения для Ливии "не может быть без участия стран, соседствующих с Ливией, таких как Алжир и Марокко".

В конце этой недели в Берлине запланирована конференция по Ливии. Ряд СМИ сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Берлин и 19 января принять участие в конференции по Ливии.

Кроме того, подготовку конференции по Ливии ранее обсудили в Москве канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин.

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