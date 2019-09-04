Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 15:57

Рим. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер Италии Джузеппе Конте сумел договориться о формировании новой правящей коалиции, благодаря чему остается на своем посту, сообщают в среду римские СМИ.

Конте уже сообщил об этом успехе президенту Италии Серджо Маттарелле.

Ожидается, что члены нового совета министров, представляющие "Движение пять звезд" и Демократическую партию, будут приведены к присяге в четверг.

Министром иностранных дел станет лидер "Движения пять звезд" Луиджи Ди Майо, министром внутренних дел назначена Лучана Ламорджезе, министром экономики и финансов станет Роберто Гуальтиери. Пост министра экономразвития получил Стефано Патуанелли, а пост министра обороны - Лоренцо Гуэрини.

Лидеры популистского "Движения пять звезд", выступающего против "традиционных" итальянских партий, неоднократно обещали, что никогда не пойдут на сотрудничество с Демократической партией. До недавних пор движение, возглавляемое Луиджи Ди Майо, состояло в коалиции с партией "Лига" Маттео Сальвини.

Однако в августе Сальвини заявил, что коалиция де-факто распалась, и потому следует организовать досрочные выборы. Опросы показывают, что в таком случае "Лига" легко одержала бы победу. Стремясь избежать такого сценария, "Движение пять звезд" и Демократическая партия начали переговоры о формировании нового правительства.

Сальвини регулярно критикует эти переговоры, подчеркивая, что единственное в чем "Движение пять звезд" и Демократическая партия на самом деле согласны - это ненависть к нему.

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