Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 7:01

Дубай. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Контракт на поставку истребителей Су-35 Индонезии не вступил в силу, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Нам ничего не мешает: правсоглашения подписаны, все условия сделки оформлены, ждем вступления контракта в силу", - заявил Михеев журналистам на авиационной выставке в Дубае.

В свою очередь глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что вступление в силу контракта зависит от индонезийцев. "Что касается сроков, то это уже не от нас зависит", - сказал он

Россия и Индонезия подписали контракт на поставку 11 истребителей Су-35 в феврале 2018 года - через шесть месяцев после того, как США приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Закон, в частности, предполагает санкции в отношении заказчиков продукции российских оборонных предприятий.

Появлялась информация о том, что Индонезия может отказаться от российских Су-35 из-за американских санкций. Однако в конце октября прошлого года в кулуарах форума министров обороны стран АСЕАН глава военного ведомства Индонезии Рямизард Рякуду заявил о решении индонезийского правительства не выходить из соглашения о приобретении российских истребителей.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

1сви ав

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