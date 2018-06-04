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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 21:03 04.06.2018 - 21:03

Хмеймим (Сирия). 4 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - За минувшие сутки гуманитарным коридором для выхода из контролируемых боевиками территорий в зоне деэскалации Идлиб воспользовались 855 человек, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"Благодаря усилиям России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в Идлибской зоне деэскалации, мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор Телль-Султан - Абу-эд-Духур вышло 855 человек с личным имуществом. Всего

с 31 мая выведено 2 537 человек и 467 единиц техники", - сказал А.Цыганков на брифинге в понедельник.

Также, по его словам, в провинции Дейр-эз-Зор российские военные раздали мирным жителям 450 продовольственных наборов, медикаменты и предметы первой необходимости, а в городе Алеппо развернули полевую кухню и раздали населению горячую пищу и более тонны свежего хлеба.

Генерал рассказал, что под контролем Центра к мирной жизни за минувшие сутки вернулись более 150 человек. "Ими сдано 37 единиц стрелкового оружия. Всего с 16 мая эту процедуру прошли 33 131 человек. Сдано 4 199 единиц стрелкового оружия", - сказал А.Цыганков.

бс

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