Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 9:39

Лондон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Контролируемый подрыв, который полиция провела на железнодорожной станции в новозеландском городе Окленд, не связан с атакой в городе Крайстчерч, сообщают в пятницу новозеландские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

"Полиция может подтвердить, что сумки не были подозрительными и содержали оборудование для строительных лесов", - сказала К.Мальтус.

Ранее сообщалось о том, что полиция совершила контролируемый подрыв, после обнаружения двух бесхозных рюкзаков.

"В качестве меры предосторожности близлежащая территория была оцеплена. После этого силы полиции провели контролируемый взрыв рюкзаков и вопрос был решен", - приводят СМИ слова начальника местной полиции Карины Мальтус.

При этом она опровергла информацию о подозрительном содержимом в рюкзаках.

Ранее в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба.

Комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш сообщил о 49 погибших в результате стрельбы.

1кю ар

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