Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 18:15

Берлин. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД ФРГ Хайко Маас в четверг заявил о необходимости обсуждения темы контроля над вооружениями и разоружения на международном уровне, в частности, с привлечением к таким переговорам Китая.

"Мы разделяем мнение США о том, что тема разоружения и контроля над вооружениями должна обсуждаться в международном масштабе", - сказал Маас на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео.

По словам главы МИД ФРГ, в таких переговорах должен, в частности, участвовать Китай.

Говоря о теме контроля над вооружениями, он указал, что "сегодня особенно важно, чтобы мы продлили СНВ-3".

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что Вашингтон хочет заключить соглашение по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.

"Мы сейчас стремимся к соглашению по контролю над вооружениями. Мы работаем с Китаем, мы работаем с Россией. Я думаю, что они хотели бы сделать это (заключить соглашение по контролю над вооружениями - ИФ)", - сказал Трамп.

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