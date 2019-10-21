Этот контент был опубликован 21 октября 2019 г. 14:24

Берлин. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Руководитель Служба безопасности и информации Чехии (BIS) Михаил Коуделка заявил, что его ведомство и чешская полиция разоблачили деятельность российской шпионской сети, которая, по его утверждению, действует через посольство РФ в Праге.

"Эта сеть была полностью разгромлена и обезглавлена", - приводят западные СМИ слова Коуделки в парламенте.

"Она (сеть - ИФ) была создана людьми, связанными с российскими разведывательными службами, и финансируемыми из России и российского посольства", - заявил глава BIS.

По его словам, члены сети посредством компьютерных сетей планировали атаки против целей в Чехии и в других странах.

Он также сказал, что эта сеть являлась частью более крупной структуры, созданной Россией в других европейских странах. Однако, как сообщают СМИ, он не стал называть эти страны.

В декабре прошлого года BIS обнародовала ежегодный доклад, согласно которому в 2017 году Россия и Китай усилили разведывательную деятельность на территории Чехии. Авторы доклада утверждали, что Россия для шпионажа использует сайты, распространяющие дезинформацию, а также покупку чешских компаний российскими инвесторами.

Чешские аналитики заявили, что цель России - подорвать НАТО и ЕС за счет ослабления отдельных членов этих союзов.

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