Этот контент был опубликован 6 апреля 2019 г. 16:04

Нью-Йорк (ООН). 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Конференция между двумя сторонами в Ливии, запланированная на 14 апреля, состоится, несмотря на возобновление военной активности близ Триполи, уверен спецпосланник ООН по Ливии Гассан Саламе.

"Мы решительно настроены провести переговоры, как это было запланировано, если только этому не помешают серьезные препятствия", - приводят в субботу его слова зарубежные СМИ.

Дипломат также заявил, что ООН намерена продолжать работу в направлении поиска политического урегулирования.

Конференция по Ливии запланирована на 14-16 апреля.

Ранее сообщалось, что ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара установила контроль над международным аэропортом в Триполи.

Информация о захвате сторонниками Х.Хафтара аэропорта появлялась накануне, однако позднее правительство национального согласия, признанное международным сообществом, заявляло, что вернуло контроль над этим стратегически важным объектом.

В минувшую пятницу сообщалось, что силы Х.Хафтара значительно продвинулись в направлении Триполи.

Совет Безопасности ООН по итогам закрытого заседания в ночь на субботу призвал все силы в Ливии отказаться от военных действий и перейти к деэскалации конфликта, возобновив диалог.

Ранее на этой неделе Х.Хафтар объявил о начале наступления ливийской национальной армии на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с Х.Хафтаром.

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