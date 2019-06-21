Этот контент был опубликован 21 июня 2019 г. 17:42

*** В ней примут участие видные афганские политики и, возможно, представители талибов

Дубай. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Группа афганских политиков и общественных деятелей отправилась в пятницу в Пакистан на конференцию, в которой также могут принять участие представители движения "Талибан" (запрещено в РФ - ИФ), сообщили афганские СМИ.

На конференцию, которая пройдет в пакистанском городе Бхурбане, приглашено порядка 30 видных афганских фигур. В их числе - второй вице-премьер Мохаммад Мохакик, председатель Высшего совета мира Мохаммад Карим Халили, лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматияр, кандидаты на пост президента страны Абудул Латиф и Мохаммад Ханиф Атмар.

Ожидается, что на встрече, призванной обсудить поиски достижения мира в Афганистане, выступит глава МИД Пакистана Шах Махмуд Куреши, а президент Пакистана Ариф Алви даст обед в честь афганских политиков.

Афганские СМИ отмечают, что встреча приобретает особое значение в свете активизировавшихся усилий по поиску политического урегулирования конфликта в Афганистане.

Афганские власти неоднократно заявляли, что Пакистан играет одну из ключевых ролей в побуждении талибов к прямому диалогу с Кабулом.

Конференция также пройдет в преддверии визита в Исламабад 27 июня президента Афганистана Ашрафа Гани.

Часть политиков, отправившихся в Пакистан, участвовали в начале июня в Москве в межафганской конференции, на которой присутствовала делегация талибов.

1ак др

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