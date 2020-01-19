Этот контент был опубликован 19 января 2020 г. 21:16

Рим. 19 января. ИНТЕРФАКС - Завершившаяся в Берлине международная конференция по Ливии не дала сенсационных результатов, однако позволила сделать шаг в направлении решения ливийского конфликта, заявил в воскресенье глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

"Мы не решили все проблемы, но сделан тот шаг вперед, на который мы рассчитывали", - написал он в фейсбуке.

Ди Майо перечислили основные достижения на конференции: признание того, что военного решения проблемы не существует, готовность сторон конфликта сформировать комиссию по мониторингу режима прекращения огня и согласие всех сторон с необходимостью соблюдать эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.

"Однако нужно быть осторожными и продолжать ежедневную работу", - добавил Ди Майо, работавший на конференции вместе с главой правительства Италии Джузеппе Конте.

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