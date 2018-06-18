Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 14:07 18.06.2018 - 14:07

Дубай. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Конференция по вопросам экономического сотрудничества между Ираном и Европой пройдет 21-22 июня в Брюсселе.

Вице-президент Ирана Али Мортеза Биранг сообщил журналистам в понедельник, что участники форума обсудят "пути сдерживания иранофобии после выхода США в мае этого года из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы".

По словам вице-президента, решение США вынудило многие европейские компании занять осторожную позицию в вопросе о сотрудничестве с Ираном. В связи с этим важно создавать позитивную атмосферу в сфере сотрудничества Ирана и Европы с тем, чтобы противостоять шагам, направленным на подрыв двусторонних отношений, сообщили иранские СМИ.

На конференции в Брюсселе планируется "наметить новые горизонты двустороннего сотрудничества в сфере технологии, энергетики, природных ресурсов", сообщил А.М.Биранг.

Он напомнил, что первая конференция Иран-Европа состоялась три года назад в Вене.

Со своей стороны пресс-служба президента Ирана Хасана Рухани сообщила о том, что он посетит в июне Австрию и Швейцарию. В ходе визитов президента Ирана будут сопровождать руководители экономического блока и представители частного бизнеса.

1ак вш

Neuer Inhalt Horizontal Line