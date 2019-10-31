Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 16:19

Дубай. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Военный конфликт в Йемене с 2015 года привел к гибели свыше 100 тыс. человек, включая более 12 тыс. мирных жителей, сообщает в четверг агентство Associated press (AP) со ссылкой на выводы Проекта по оценке последствий вооруженных конфликтов (ACLED).

В докладе ACLED уточняется, что речь идет о гибели тех мирных жителей, которые непосредственно подверглись ударам враждующих сторон. В то же время в оценки ACLED не были включены лица, погибшие от последствий гуманитарного кризиса, в частности, от недоедания.

Эксперты полагают, что за гибель 8 тыс. гражданских лиц несет ответственность арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

По данным ACLED, наиболее смертоносным стал 2018 год, когда погибли 30,8 тыс. человек. За ним следует нынешний 2019 год - примерно 20 тыс. погибших.

Наибольшее число людей - свыше 19 тыс. - за эти годы погибли в провинции Таиз на юго-западе Йемена.

Отмечается, что ACLED, получающий часть финансирования от госдепа США и МИД Нидерландов, основывается в своих оценках на сводках международных и йеменских СМИ, а также на данных международных организаций.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, а Саудовская Аравия вмешалась в него в 2015 году. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.

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