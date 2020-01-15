Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 16:45

Париж. 15 января. ИНТЕРФАКС - Король Иордании Абдалла II заявил, что продолжение конфликта между США и Ираном поставит под угрозу стабильность региона и может привести к "невообразимому хаосу", сообщают европейские СМИ.

"Что если в следующий раз ни одна из сторон не предотвратит неминуемую угрозу (войны - ИФ), и мы окажемся в невообразимом хаосе? Полномасштабная война ставит под угрозу стабильность всего региона", - сказал король Иордании, выступая в среду в Европарламенте.

По его словам, такое развитие событий также окажется значительное негативное влияние на экономике и может привести к "возрождению терроризма во всем мире".

Король Абдалла II также выразил обеспокоенность ситуацией в Ираке, Сирии и Ливии. Он призвал все стороны "проявлять терпение".

"Что если ситуация в Ливии скатится к полномасштабной войне, и она в итоге станет недееспособным государством? Что если Ливия станет новой Сирией, что намного ближе к континенту, который вы все называете домом?" - отметил король Иордании, обращаясь к депутатам Европарламента.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по двум военным объектам в Ираке, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ (запрещена в РФ). Это стало ответом Тегерана на убийство в ходе американской спецоперации близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

1вл эф ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!