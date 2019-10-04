Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 15:49

Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Координатор госдепартамента США по борьбе с терроризмом Натан Сейлс посетит 7 октября столицу Казахстана Нур-Султан для обсуждения с властями страны сотрудничества США и Казахстана в борьбе с терроризмом и с насильственным экстремизмом, сообщили в пятницу госдеп.

Согласно пресс-релизу госдепа, встречи сторон произойдут 7 и 8 октября.

Переговоры затронут "вопросы судебного преследования и заключения в тюрьму лиц, ответственных за преступления, связанные с терроризмом", а также работу Казахстана в формате С5+1 (формат диалога и платформа для совместных действий по решению общих проблем США и пяти государств Центральной Азии).

Также представители двух стран обсудят усилия Казахстана по возвращению на родину сограждан с сирийской территории, которая ранее находилась под властью группировки ИГ (запрещена в РФ).

В сентябре Сейлс заявлял, что США настаивают на том, чтобы страны-участницы коалиции против группировки ИГ забрали взятых в плен сограждан-боевиков для суда над ними или для реинтеграции обратно в общество.

Он также отдельно указал на успехи казахстанских властей в этом направлении.

Ранее в этом году глава госдепартамента США Майк Помпео на встрече с министром иностранных дел Казахстана Бейбутом Атамкуловым "высоко оценил глобальное лидерство Казахстана в репатриации и реинтеграции своих граждан из Сирии и призвал Казахстан поделиться своим опытом с другими странами"

Помпео отметил поддержку Казахстаном продолжительного мира в Афганистане.

1ви аю

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