Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 18:54

Нью-Йорк (ООН). 20 ноября. ИНТЕРФАКС - В ООН сожалеют, что США изменили свою позицию по поселенческой деятельности Израиля, заявил специальный координатор Организации по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов.

"Мы выражаем сожаление в связи с заявлением, которое было сделано 18 ноября Соединенными Штатами о том, что они более не считают поселения нарушением международного права", - сказал Младенов на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, позиция Организации "остается неизменной".

"Согласно резолюции СБ ООН 2334 израильская поселенческая деятельность является вопиющим нарушением международного законодательства и основным препятствием для достижения устойчивого и длительного мира", - напомнил он.

В свою очередь российский постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании заявил, что данный шаг США "обострит и без того напряженную остановку в палестино-израильском урегулировании".

Как сообщалось, госсекретарь США Майк Помпео заявил в понедельник, что отныне власти США не будут считать, что строительство израильских поселений на палестинских территориях является нарушением международного права.

"Внимательно изучив все стороны споров по юридическим аспектам, наша администрация согласилась, что строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу (Иордана, - "ИФ") само по себе не противоречит международному праву", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

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