Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 11:37

Стамбул. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Корабли 2-й постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) в среду после 16-дневного пребывания вышли из акватории Черного моря, сообщили стамбульские информационные порталы, публикующие фотографии их прохождения через пролив Босфор.

Натовская корабельная группа вошла в Черное море 21 октября. В ее состав входят минные тральщики Италии, Испании и Турции - Numana, Sella и Amasra соответственно и итальянский танкер снабжения Vesuvio.

Последний раз данная корабельная группа НАТО заходила в Черное море в середине июля.

В ходе пребывания в Черном море корабли НАТО посетили с визитами Одессу и грузинский порт Батуми.

Как сообщалось, с 12 по 29 октября в акватории Черного моря также находится ракетный эсминец ВМС США Porter. В Национальном центре управления обороной РФ сообщали, что за ним вели наблюдение несколько российских боевых кораблей, в том числе фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево".

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

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