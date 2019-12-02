Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 9:08

Пекин. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Пекин в понедельник объявил о приостановке рассмотрения запросов США на посещение Гонконга американскими военными кораблями, это шаг принят в ответ на принятие в США закона о правах человека и демократии в Гонконге.

"В ответ на неблагоразумное поведение американской стороны китайское правительство приняло решение о приостановке с сегодняшнего дня рассмотрения запросов на посещение Гонконга военными кораблями США для отдыха моряков и пополнения запасов", - сообщила на брифинге представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Президент США Дональд Трамп 28 ноября проинформировал о подписании двух законопроектов по Гонконгу, ранее представленных двумя палатами американского Конгресса: "О правах человека и демократии в Гонконге", а также о запрете на поставки гонконгской полиции специальных средств, которые используются для противостояния демонстрантам.

"Я подписал эти законопроекты из уважения к председателю Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ), Китаю и народу Гонконга. Они вводятся в действие в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать разногласия, что будет способствовать общему долгосрочному миру и процветанию", - говорится в распространенном заявлении Трампа.

С подписанием законопроектов президентом они становятся законами.

Одобрение законопроектов Конгрессом вызвало решительный протест в Пекине.

После их подписания Китай предупредил США, что может принять соответствующие контрмеры в ответ на принятие закона "О правах человека и демократии в Гонконге", ответственность за их последствия будет лежать на американской стороне, о чем заявил МИД КНР.

1ар бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!