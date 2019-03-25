Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 2:49

Вашингтон. 25 марта. ИНТЕРФАКС - В минувшее воскресенье два корабля ВМС США - эсминец Curtis Wilbur и катер береговой охраны Bertholf - совершили проход через Тайваньский пролив, сообщило американское военно-морское командование.

"Проход кораблей транзитом через Тайваньский пролив предпринят, чтобы продемонстрировать приверженность США свободе и открытости Индо-Тихоокеанского региона", - говорится в заявлении командования.

Как отмечают наблюдатели, США совершили эту акцию, осознавая, что она вызовет протест со стороны Пекина и может послужить дальнейшему осложнению американо-китайских двухсторонних отношений.

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