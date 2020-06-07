Этот контент был опубликован 7 июня 2020 г. 16:30

Лондон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Боевые корабли стран-членов НАТО в воскресенье направились в район проведения крупномасштабных военно-морских учений альянса BALTOPS в юго-западной части акватории Балтийского моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.

В районе между Германией и Данией уже находятся эсминец ВМС США USS Donald Cook (DDG 75), оснащенный системой противоракетной обороны Aegis и крылатыми ракетами Tomahawk, канадский фрегат HMCS Fredericton (FFH 337), которые накануне вошли в Балтийское море, германский фрегат Lubeck (F214), а также американский и германские вспомогательные корабли.

Туда же в воскресенье направились военные корабли Дании, Польши и стран Балтии. К выходу в море готовятся находящиеся в германской военно-морской базе в Киле корабли ВМС Нидерландов и Финляндии.

Как сообщил ранее 6-й оперативный флот США, в акватории Балтийского моря в воскресенье начались ежегодные военно-морские учения НАТО, в которых задействовано 28 кораблей, 28 самолетов и вертолетов.

В них принимают участие около трех тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО: Канады, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Греции, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Испании, Турции, Великобритании и США, а также двух партнеров альянса: Швеции и Финляндии.

Помимо прочего, в учениях, которые продлятся до 16 июня, задействованы зашедшие в Балтику две оперативные корабельные группировки альянса - Первая постоянная военно-морская группа НАТО и Первая постоянная минно-тральная группа НАТО.

Корабли и авиация в предстоящие дни будут отрабатывать задачи противолодочной и противовоздушной обороны, противоминной борьбы, а также организации морской блокады.

"Учения будут способствовать повышению гибкости и взаимодействия между союзниками и партнерами для укрепления потенциала совместного реагирования, а также продемонстрируют международную решимость обеспечивать стабильность в регионе Балтийского моря, а при необходимости и защищать его", - отметили американские военные.

При этом, как сообщает Европейское командование вооруженных сил США, в целях обеспечения безопасности и здоровья задействованных военнослужащих в связи с пандемией Covid-19 учения будут проходить исключительно на море, наземных операций не предусматривается.

Впервые ежегодные учения BALTOPS начали проводиться в регионе Балтийского моря в 1972 году в разгар холодной войны. Как заявляет Европейское командование ВС США, они являются "наглядной демонстрацией приверженности НАТО поддержанию мира и безопасности в регионе путем подготовки сил, которые способные быстро реагировать в кризисных ситуациях".

1нв ки

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