Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 20:36

Лондон. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Сторожевик Королевского ВМФ Великобритании Mersey ("Мерси") сопровождал отряд кораблей Балтийского флота России во главе с фрегатом "Ярослав Мудрый" во время их прохождения через пролив Ла-Манш, сообщили британские военные.

Сторожевик Mersey встретил российские военные корабли еще в Северном море и следовал параллельным с ними курсом до выхода из Ла-Манша в Атлантику, отметили в британском Королевском ВМФ. В сети опубликованы фотографии, сделанные с борта британского корабля, когда он шел в нескольких сотнях метров от "Ярослава Мудрого".

Как сообщили в понедельник в пресс-службе Балтфлота, отряд кораблей, который идет в Индийский океан, завершил прохождение пролива Ла-Манш.

"Отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", морского буксира "Виктор Конецкий" и танкера "Ельня", выполняющий плановые задачи дальнего похода, завершил прохождение проливов Па-де-Кале, Ла-Манш", - говорится в сообщении флота.

Отряд покинул базу в Балтийске 1 октября и взял курс на Индийский океан.

Ранее Балтфлот сообщил, что отряд примет участие в морской части российско-индийских учений "ИНДРА-2019", которая пройдет с 10 по 19 декабря в акватории Индийского океана.

Сообщалось также, что в Индийском океане Россия, Иран и Китай планируют провести совместные военно-морские учения. "Мы готовим с КНР и с Ираном морские учения по борьбе с террористами, с пиратами в этой части Индийского океана", - сказал 2 октября глава МИД РФ Сергей Лавров.

Россия не называла дату проведения этих учений и состав сил, которые в них будут участвовать.

Как сообщало агентство Bloomberg, 23 сентября глава международного подразделения Генштаба Ирана Гадира Незами заявил, что Иран планирует провести военно-морские учения совместно с Россией и Китаем в скором времени. "Совместные учения будут проведены на севере Индийского океана и в Оманском заливе", - заявил Незами, слова которого цитировали иранские СМИ.

1нв пч

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