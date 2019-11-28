Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 12:06

Стамбул. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Корвет ВМС Франции Commandant Birot ("Коммандант Биро"), находящийся в акваторию Черного моря, в четверг зашел в порт Одессы, следует из данных международной системы AIS.

Боевой корабль прибыл в Одессу после перехода из грузинского порта Батуми, где он находился с 22 по 25 ноября.

Как сообщала пресс-служба правительства Аджарской автономной республики, корвет посещал Батуми в рамках французско-грузинского сотрудничества в сфере обороны. В ходе визита корабль ВМС Франции принял участие в совместных с грузинской Службой береговой охраны учениях в открытом море.

Корвет ВМС Франции Commandant Birot вошел в акваторию Черного моря 19 ноября.

Он оснащен четырьмя пусковыми установками противокорабельных крылатых ракет Exocet ("Экзосет"), 100 мм пушкой, двумя 20 мм зенитными орудиями и четырьмя пулеметами, а также имеет четыре торпедных аппарата.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

Как сообщалось, в октябре в Черном море находился американский эсминец с управляемым ракетным оружием USS Porter (DDG 78) ("Портер"). После захода эсминца в Черное море 12 октября за ним начали слежение сразу несколько российских боевых кораблей.

Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществлял фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево", оснащенные крылатыми ракетами "Калибр".

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

1нв пч

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