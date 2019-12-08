Этот контент был опубликован 8 декабря 2019 г. 17:43

Стамбул. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - Корвет ВМС Франции Commandant Birot ("Коммандант Биро") после 19-дневного пребывания в Черном море в воскресенье покинул его акваторию, сообщили стамбульские информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив Босфор.

Во время пребывания в Черном море французский боевой корабль посетил грузинский порт Батуми, где провел совместные с местной Службой береговой охраны учения, а также Одессу.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

Как сообщалось, в октябре в Черном море находился американский эсминец с управляемым ракетным оружием USS Porter (DDG 78) ("Портер"). После захода эсминца ВМС США в Черное море 12 октября за ним начали слежение сразу несколько российских боевых кораблей.

Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществлял фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево", оснащенные крылатыми ракетами "Калибр".

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

1нв бп

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