Лондон. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Британский патрульный корабль HMS Mersey проследил за прохождением корвета ВМФ РФ "Бойкий" через пролив Ла-Манш, сообщили в пятницу Королевские ВМФ.
По их данным, наблюдение за российским боевым кораблем началось вслед за тем, как корвет прошел вблизи северо-западного побережья Франции.
"Патрульный корабль HMS Mersey выполнял патрулирование в национальных водах, когда он получил приказ проследить за действиями российского военного корабля", - указывается в сообщении.
При этом отмечается, что патрульный корабль HMS Mersey начал слежение за российским корветом "Бойкий" после того, как данные о его маршруте передали военно-морские силы Франции.
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