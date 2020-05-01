Этот контент был опубликован 1 мая 2020 г. 19:39

Лондон. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Британский патрульный корабль HMS Mersey проследил за прохождением корвета ВМФ РФ "Бойкий" через пролив Ла-Манш, сообщили в пятницу Королевские ВМФ.

По их данным, наблюдение за российским боевым кораблем началось вслед за тем, как корвет прошел вблизи северо-западного побережья Франции.

"Патрульный корабль HMS Mersey выполнял патрулирование в национальных водах, когда он получил приказ проследить за действиями российского военного корабля", - указывается в сообщении.

При этом отмечается, что патрульный корабль HMS Mersey начал слежение за российским корветом "Бойкий" после того, как данные о его маршруте передали военно-морские силы Франции.

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