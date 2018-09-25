Корабль Королевского флота Марокко обстрелял лодку с мигрантами, направлявшимися в Испанию

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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 21:05 25.09.2018 - 21:05

Дубай. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие с корабля Королевского военного флота Марокко в Средиземном море открыли огонь по скоростному катеру с мигрантами, пытавшимися перебраться в Испанию, сообщает марокканский новостной ресурс Medias24. В результате инцидента от пулевых ранений погибла находившаяся в лодке женщина, еще три человека получили ранения. Отмечается, что марокканская полиция арестовала подданного Испании - владельца катера. Точное число пассажиров катера не указывается. 1бф ар Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс