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Дубай. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие с корабля Королевского военного флота Марокко в Средиземном море открыли огонь по скоростному катеру с мигрантами, пытавшимися перебраться в Испанию, сообщает марокканский новостной ресурс Medias24.

В результате инцидента от пулевых ранений погибла находившаяся в лодке женщина, еще три человека получили ранения.

Отмечается, что марокканская полиция арестовала подданного Испании - владельца катера.

Точное число пассажиров катера не указывается.

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Интерфакс