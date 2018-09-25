Корабль Королевского флота Марокко обстрелял лодку с мигрантами, направлявшимися в Испанию
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Дубай. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие с корабля Королевского военного флота Марокко в Средиземном море открыли огонь по скоростному катеру с мигрантами, пытавшимися перебраться в Испанию, сообщает марокканский новостной ресурс Medias24.
В результате инцидента от пулевых ранений погибла находившаяся в лодке женщина, еще три человека получили ранения.
Отмечается, что марокканская полиция арестовала подданного Испании - владельца катера.
Точное число пассажиров катера не указывается.
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Интерфакс