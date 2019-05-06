Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 11:43

Вашингтон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon в понедельник приблизился к Международной космической станции (МКС) перед предстоящей стыковкой, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"В настоящее время корабль находится в 200 метрах от станции", - сообщило NASA.

Планируется, что в 13:00 мск дистанционная рука-манипулятор Canadarm-2 МКС, которой будут управлять члены экипажа станции канадец Давид Сен-Жак и американец Ник Хейг, захватит корабль. Затем она подведет его для последующей стыковки к американскому сегменту станции - модулю Harmony.

Cargo Dragon должен доставить на МКС около 2,5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Как сообщалось, грузовой космический корабль Cargo Dragon был выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9, стартовавшей 4 мая с 40-го пускового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это уже 17-й по счету запуск Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

Cargo Dragon будет находиться в составе МКС около четырех недель. После расстыковки его спускаемый аппарат должен будет приводниться в Тихом океане вблизи Калифорнии. Он доставит на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 1,9 тонн.

В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американских астронавтов Энн Макклейн, Кристины Кох и Ника Хейга и канадского астронавта Давида Сен-Жака.

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