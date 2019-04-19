Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 10:53

Вашингтон. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Американский грузовой космический корабль Cygnus в пятницу приблизился к Международной космической станции (МКС) перед предстоящей стыковкой, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"В настоящее время корабль находится в 250 метрах от станции", - сообщило NASA.

Планируется, что в 12:30 мск дистанционная рука-манипулятор Canadarm-2 МКС, которой будет управлять американский астронавт Энн Макклейн, захватит корабль Cygnus. Затем она подведет его для последующей стыковки к американскому сегменту станции - модулю Unity.

Cygnus должен доставить на МКС около 3,5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Как сообщалось, грузовой корабль был выведен на орбиту ракетой-носителя Antares, стартовавшей в среду в 23:46 мск с космодрома Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Запуск осуществлен в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американских астронавтов Энн Макклейн, Кристины Кох и Ника Хейга и канадского астронавта Давида Сен-Жака.

1нв др

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