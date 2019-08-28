Лондон. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин написал королеве Елизавете II послание с просьбой о срочной встрече, чтобы помешать инициативе премьера Бориса Джонсона более чем на месяц приостановить работу парламента, сообщает британское издание The Independent.

"Существует опасность того, что королевская прерогатива (связанная с приостановкой работы парламента - ИФ) будет прямо применяться против большинства в Палате общин", - цитирует издание выдержки из письма лидера лейбористов.

"В этих обстоятельствах я, как лидер официальной оппозиции, от лица членов моей партии и многих других членов парламента, прошу Вас (королеву - ИФ) удостоить меня аудиенции вместе с другими членами Тайного совета (орган советников королевы Великобритании - ИФ) из-за неотложности этого дела, и перед тем, как будет вынесено какое-либо окончательное решение", - также говорится в письме.

"Так что когда парламент соберется (после отпуска - ИФ), в соответствии с расписанием, очень ненадолго на следующей неделе, то первое, что мы сделаем, это попробуем провести законодательство, блокирующее то, что он (Джонсон - ИФ) делает, а затем, в свое время, мы организуем вотум недоверия в отношении него", - отметил Корбин.

По данным The Independent, письмо Корбина было отправлено вскоре после встречи парламентариев, настроенных против "жесткого" Brexit - лейбористов, Шотландской национальной партии и Партии либеральных демократов.

The Independent напоминает, что ранее в среду Джонсон запросил у Елизаветы II возможности использования права устроить перерыв в работе парламента, как в Палате общин, так и в Палате лордов. Приостановка парламентской деятельности должна продлиться со второй недели сентября до 14 октября, когда королева выступит в парламенте с речью о новых приоритетах правительства.

Таким образом, у парламентариев будет значительно меньше дней для того, чтобы обсудить ситуацию с Brexit перед выходом Великобритании из ЕС, запланированным на 31 октября. Сам Джонсон отрицает, что этот шаг связан с желанием вывести Великобританию из ЕС без сделки.

1аю ар

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