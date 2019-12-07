Этот контент был опубликован 7 декабря 2019 г. 15:52

Лондон. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Лидер британских лейбористов Джереми Корбин в субботу назвал "заговорщицкими теориями" заявления о том, что ставшие достоянием общественности и использованные лейбористами в предвыборной кампании конфиденциальные документы якобы были выложены онлайн Россией.

"Когда мы огласили документы, ни премьер-министр, ни кто-либо еще ни на каком уровне не отрицали их подлинности", - сказал Корбин в субботу в эфире британского телеканала Sky News.

"Эти документы точно показывают, как именно ведет себя британское правительство на переговорах с администрацией Дональда Трампа", - добавил лидер лейбористов.

По его словам, в этих документах, в частности, содержатся детали торговых переговоров между представителями Великобритании и США, которые указывают на то, что британское правительство намерено "продать" британскую национальную систему здравоохранения американским компаниям.

Эти документы впервые появились в социальной сети Reddit, однако лейбористы не сообщили, получили ли они их именно через нее.

В рамках внутреннего расследования Reddit закрыла 61 аккаунт.

Ранее в субботу британский министр по делам цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Ники Морган в интервью четвертому каналу радио Би-би-си назвала "чрезвычайно серьезными" обвинения во вмешательстве России в предвыборную кампанию в Великобритании.

1ар ан

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