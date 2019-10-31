Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 19:58

Лондон. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп пытается оказать влияние на исход досрочных парламентских выборов в Великобритании 12 декабря, с такими обвинениями выступил в четверг лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

"Дональд Трамп пытается вмешаться в британские выборы, чтобы дать избрать его друга (лидера консерваторов и премьера - ИФ) Бориса Джонсона", - написал Корбин в Twitter.

Он также обвинил Трампа в желании обеспечить доступ американских корпораций к Национальной службе здравоохранения Великобритании, и подчеркнул, что лейбористы в случае победы на выборах не позволят сделать этого.

Ранее Трамп в эфире лондонской радиостанции LBC заявил, что, по его мнению, Борис Джонсон - "для этих времен именно тот самый парень ".

"Корбин был бы плохим (выбором - ИФ) для вашей страны, он повел бы вас по плохой дороге", - отметил Трамп.

Президент США также высказался в поддержку торгового соглашения между Вашингтоном и Лондоном, которое должно быть заключено после реализации Brexit. По словам президента, это соглашение в четыре-пять раз увеличит объем торговли между странами.

В то же время Трамп указал, что в сделке Великобритании и ЕС по Brexit есть положения, которые могут затруднить подписание торгового соглашения с США.

"С учетом определенных аспектов сделки вы не сможете сделать это (заключить соглашение с США - ИФ)", - подчеркнул Трамп.

Также он заверил, что планируемое соглашение Вашингтона и Лондона затрагивает лишь торговые вопросы и никак не касается британской системы здравоохранения.

Ранее в четверг покидающий пост спикер британской палаты общин Джон Беркоу заявил, что королева Великобритании Елизавета II дала согласие на проведение досрочных парламентских выборов 12 декабря 2019 года. Таким образом, отмечали британские СМИ, законопроект о досрочных выборах полностью обрел силу закона.

1аю ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!