Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 14:55

*** Это произойдет в начале следующего года

Лондон. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Лидер британских лейбористов Джереми Корбин заявил в пятницу, что останется в нынешней должности до тех пор, пока не будет избран его преемник, сообщил в пятницу телеканал Sky News.

"Я останусь здесь (как лидер лейбористов - ИФ) пока не будет избран тот, кто меня сменит", - заявил Корбин журналистам в Лондоне, добавив, что "не уйти (в отставку - ИФ) будет ответственно" с его стороны.

По словам Корбина, выборы нового лидера оппозиции пройдут "в начале следующего года".

Говоря о будущем, лидер лейбористов сообщил, что будет членом парламента от округа Ислингтон на севере Лондона.

Ранее в пятницу Корбин заявил, что проходит в парламент, но не будет более возглавлять партию.

"Я не поведу партию к следующим выборам", - сказал Корбин после того, как был объявлен победителем своего избирательного округа в Северном Лондоне.

Корбин также раскритиковал СМИ за их" отвратительное" обращение с ним и его командой во время предвыборной кампании.

Одной из основных причин поражения своей партии он назвал Brexit.

Корбин возглавлял партию лейбористов с 2015 года.

В четверг в Великобритании состоялись парламентские выборы, на которых убедительную победу одержала Консервативная партия премьера Бориса Джонсона - ярого сторонника Brexit.

Согласно последним данным, консерваторы получают 364 места в 650-местной нижней палате, лейбористы - 203. Шотландская национальная партия набирает 48 мест, а либеральные демократы - 11.

Парламент является в Великобритании высшим законодательным органом. Палата общин - это нижняя палата парламента, она формируется по результатам всеобщих выборов на основе мажоритарной системы относительного большинства.

1ви ар

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