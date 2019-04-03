Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 19:58

Лондон. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин назвал промежуточной встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по проблеме Brexit.

"Встреча была полезной, но она не была окончательной", - цитирует телеканал Sky News слова Дж.Корбина.

"У нас были обсуждения, и изменений (в позиции сторон - ИФ) было не так много, как я ожидал, но мы продолжим вести некоторые обсуждения завтра утром для проработки некоторых технических вопросов", - пояснил он.

Дж.Корбин напомнил, что позиция Лейбористской партии по Brexit заключается в том, чтобы добиться таможенного союза с ЕС.

Накануне после заседания кабинета министров Т.Мэй заявила о намерениях встретиться с представителями оппозиции, чтобы согласовать общий план действий по Brexit.

1аю ар

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