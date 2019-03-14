Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 19:48

Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил в четверг, что решить ситуацию с Brexit можно на основе предложений его партии.

"Я повторяю, что сделка может быть согласована на основе нашего альтернативного плана, который может получить большинство в палате общин", - сказал он, выступая в палате общин.

Дж.Корбин также заявил, что премьер-министр страны Тереза Мэй должна открыто признать, что "ее сделка (согласованная с Брюсселем - ИФ), а также возможность выхода из ЕС без сделки больше не являются жизнеспособными вариантами".

Лидер британских лейбористов ранее в четверг предложил поправку к предложению правительства, которая была нацелена на то, чтобы расширить действие статьи 50-й Лиссабонского договора, чтобы избежать выхода Великобритании из ЕС как без соглашения, так и со сделкой, согласованной Т.Мэй с Брюсселем. Вместо этого, предлагалось предоставить палате общин время для того, чтобы большинство в ней " могло выработать другой подход". Однако в ходе голосования депутаты ее отвергли.

Ранее в четверг члены британской Палаты общин поддержали предложение премьера Т.Мэй о переносе крайнего срока Brexit с 29 марта 2019 на 30 июня 2019 года.

В предложении правительства также говорится, что если Великобритании все же потребуется перенос на более длительный срок, то стране предстоит принять участие в ближайших выборах в Европарламент.

Это решение британского парламента означает, что теперь Т.Мэй попросит ЕС разрешить перенести дату выхода Великобритании из ЕС. Чтобы это предложение было одобрено, его должны поддержать все остальные 27 членов Евросоюза.

Перед этим голосованием в Палате общин отклонили все предложения по поправкам к подготовленному правительством документу.

Ранее на этой неделе Т.Мэй предупредила, что такой незначительный перенос даты выхода из ЕС имеет смысл только при условии, что парламент до 20 марта одобрит соглашение о Brexit с Брюсселем. В противном случае, по словам главы правительства, потребуется перенос Brexit на более продолжительный срок.

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