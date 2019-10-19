Этот контент был опубликован 19 октября 2019 г. 11:47

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Лондон. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Лидер британских лейбористов Джереми Корбин, выступая в субботу в Палате общин, назвал обновленное соглашение по Brexit худшим в сравнении с тем, которое предлагала предыдущий премьер Тереза Мэй.

"Он (британский премьер Борис Джонсон) пересмотрел соглашение о выходе (Великобритании из ЕС) и сделал его еще хуже", - сказал Корбин.

"Я понимаю разочарование и усталость в стране и в Палате (Общин), но мы просто не можем проголосовать за соглашение, которое еще хуже того, которое Палата отвергала три раза", - добавил он.

Лидер лейбористов также назвал это соглашение изменой, отметив, что оно станет катастрофой для британского рабочего класса.

1ар аг

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