Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 17:02

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Лондон. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Королева Британии Елизавета II подписала закон, который откладывает выход страны из ЕС в случае, если до 31 октября 2019 года не будет подписано соглашение с Брюсселем, передает в понедельник Sky News.

О том, что королева Елизавета II подписала документ, сообщил спикер палаты лордов Норман Фоулер. Согласно закону, премьер страны Борис Джонсон должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года. Цель этой меры - избежать "жесткого" выхода из ЕС - без двустороннего соглашения с Брюсселем.

Ожидается, что позже в понедельник парламент Великобритании официально приостановит работу до 14 октября, что будет самым длинным перерывом в работе парламента в современной истории.

Джонсон в связи со складывающейся ситуацией на прошлой неделе заявил, что Великобритания нуждается во внеочередных всеобщих выборах.

Ранее депутаты британской палаты общин не поддержали предложение о проведении досрочных выборов 15 октября.

Чтобы предложение было одобрено, Джонсону необходимо было заручиться поддержкой двух третьей членов палаты общин. В итоге он набрал только 298 голосов, на 136 меньше, чем требовалось.

Многие британские оппозиционные политики ранее заявили, что готовы поддержать проведение выборов, если Джонсон сначала обяжется выполнить требование об отказе от сценария с "жестким" выходом из ЕС. Премьер же на такой шаг не готов.

1эф во

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