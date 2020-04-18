Этот контент был опубликован 18 апреля 2020 г. 13:10

Лондон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Королева Великобритании Елизавета II попросила не устраивать салют во вторник, когда она будет отмечать день рождения, сообщает в субботу телеканал Sky News со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

По мнению королевы, салюты, традиционно устраиваемые по случаю праздников королевской семьи, "не являются подобающими в нынешних обстоятельствах".

Sky News отмечает, что пушечные залпы в день рождения Елизаветы II не будут звучать впервые за 68 лет ее царствования.

Вместе с тем флаги Великобритании будут вывешены на государственных учреждениях в соответствии с принятым протоколом.

По последним данным, в результате пандемии коронавируса в Великобритании скончались более 14 тыс. человек, страна занимает пятое место в списке эпидемиологически неблагоприятных стран.

1ар вш

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